Il fatto è successo domenica: la donna ha parlato con i militari, che poi sono riusciti ad afferrarla da dietro mettendola in salvo

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Donna minaccia di buttarsi dalla finestra: salvata dai Carabinieri. E’ successo ad Arluno.

Donna minaccia di buttarsi dalla finestra

Aveva minacciato di buttarsi dalla finestra. A salvarla sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Legnano arrivati sul posto. Il fatto è accaduto la sera di sabato 14 novembre 2026 ad Arluno. La donna, 50 anni, si era affacciata al davanzale della finestra, impugnando anche un coltello che si teneva puntata alla gola.

Il salvataggio dei Carabineri

Sul posto sono arrivati in pochissimi istanti i militari: prima hanno iniziato a parlare con la donna, tentando di farla desistere da quello che voleva fare. Poi sono riusciti ad afferrarla da dietro e metterla in salvo. La donna è stato poi trasportata in ospedale dall’ambulanza del 118 per accertamenti.