Donna legnanese muore in ospedale in Sicilia, indagini in corso

Donna di Legnano muore in ospedale in Sicilia. Aveva 43 anni.

Muore in ospedale, indagini in corso

La denuncia è stata fatta dalla famiglia della donna, sul caso stanno ora indagando i Carabinieri. Nel massimo riserbo. Il caso è quello della 43enne di Legnano che in questi giorni si trovava in Sicilia. La donna, che pare soffrisse di una patologia, era giunta all'ospedale di Sant'Agata di Militello qualche giorno fa in quanto non si sentiva bene. Da qui la decisione del ricovero fino alla mattina di oggi, venerdì 23 agosto 2024, quando la donna è deceduta. Sulla vicenda, dopo la denuncia, sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Sant'Agata di Militello.

L'altra legnanese

Nei giorni scorsi in Sicilia era deceduta la legnanese Francesca Colombo, che si trovava nel Messinese insieme al marito: era stata visitata dopo dolori all'addome e dimessa, a casa era stata ancora più male, tornata all'ospedale (di Patti) era stata sottoposta a intervento chirurgico dove le era stato diagnosticata un'occlusione intestinale. La donna non ce l'aveva fatta. Anche su questo caso indagano i Carabinieri.