Donna investita da un furgone in gravissime condizioni

La tragedia

L'incidente è avvenuto in via Monzoro a Cornaredo: sul posto la Polizia Locale

Una donna di 54 anni è stata investita poco dopo le 13 di oggi 15 febbraio 2022 in via Monzoro 40 a Cornaredo da un furgone: estratta dai Vigili del Fuoco si trova in pericolo di vita.

L'incidente in un parcheggio

Il grave incidente è avvenuto in un parcheggio di via Monzoro a pochi passi dell'ingresso del civico 40. Per cause ancora da accertare la donna è stata investita da un furgone: la vittima è rimasta incastrata sotto di questo e per estrarla c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche un'ambulanza e l'elisoccorso atterrato poco distante.

Condizioni critiche

La cinquantaquattrenne è stata quindi estratta e stabilizzata sul posto dagli operatori del 118 presenti: è stata caricata in ambulanza e la stanno trasportando in ospedale. Le sue condizioni sono ancora gravissime ed è stata trasportata in codice rosso.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso per stabilire la dinamica di quanto accaduto.