Donna di 85 anni cade in casa, salvata dai pompieri

Donna di 85 anni cade in casa a Castano Primo, salvata dai pompieri.

Si trovava nella sua abitazione, a poca distanza dal centro cittadino di Castano Primo. All’improvviso è caduta a terra, senza più riuscire a rialzarsi. E’ quanto successo la mattina di oggi, lunedì 29 dicembre 2025. Alcuni vicini sono riusciti a sentire la voce della donna, 85 anni, e così hanno lanciato l’allarme.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme all’ambulanza del 118. I pompieri sono riusciti a entrare nell’appartamento, che si trova al primo piano, passando dal balcone mettendo così in salvo l’anziana. La donna è stata visitata dai soccorritori del 118, per lei nulla di grave.