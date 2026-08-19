Donna di 77 anni trovata morta in casa

Dramma lunedì sera, 17 agosto, in via Matteotti a Cerro Maggiore, di fronte alla farmacia, dove le forze dell’ordine e i soccorsi sono stati chiamati per una donna di 77 anni che da diversi giorni non si vedeva più in giro e non rispondeva neanche al campanello di casa.

La triste scoperta

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Legnano, una pattuglia di Carabinieri di Cerro Maggiore e un’ambulanza. Gli operatori hanno dovuto forzare la porta, che era chiusa a chiave, e all’interno dell’abitazione hanno trovato l’anziana, constatandone il decesso, avvenuto per cause naturali.