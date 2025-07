Donna di 54 anni muore travolta da un treno: indaga la Polizia Ferroviaria

Inutili i soccorsi

A seguito dell'accaduto la circolazione dei treni sulla linea Torino-Milano è stata temporaneamente interrotta

Tragedia a Vittuone, dove nella mattinata di domenica una donna di 54 anni ha perso la vita travolta da un treno alla stazione ferroviaria della città.

Donna muore travolta da un treno

Stando alle poche informazioni raccolte finora, l'episodio sarebbe avvenuto poco dopo le 9 del mattino. Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della Polizia Ferroviaria e i vigili del fuoco del comando di Milano Messina assieme agli operatori sanitari della Croce Bianca di Magenta e della Padana Emergenza di Cisliano.

Nonostante i tempestivi soccorsi però, per la 54enne non c'è stato nulla da fare e gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Stando agli accertamenti eseguiti dalla PolFer, l'ipotesi che va per maggiore al momento è quella del gesto suicida. A seguito dell'accaduto, la circolazione dei treni sulla linea Torino-Milano è stata temporaneamente interrotta.