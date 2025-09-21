Donna di 35 anni accoltellata in pieno centro: in fuga l’aggressore

Al momento la 35enne non è in pericolo di vita: l'episodio è avvenuto durante i festeggiamenti per la tradizionale Festa della Sucia

Attimi di panico domenica a Boffalora sopra Ticino per un’aggressione che ha interrotto le celebrazioni della tradizionale Festa della Sucia. Una donna di 35 anni e di nazionalità kosovara è stata infatti accoltellata dal compagno, connazionale, e nel tentativo di fuggire si è accasciata al suolo proprio accanto agli stand che già dal mattino affollavano il centro storico cittadino.

Donna accoltellata a Boffalora, elitrasportata al Niguarda

Secondo le prime informazioni emerse, il fatto sarebbe avvenuto in un’abitazione di via Repubblica attorno alle 10, dove il compagno avrebbe sferrato un fendente alla donna appena sotto l’ascella. La 35enne è successivamente fuggita di casa sanguinante percorrendo tutta la via fino al punto dove questa sfocia in piazza Matteotti, in quel momento gremita di visitatori e bancherelle. È stato lì che, molto probabilmente stremata dalla perdita di sangue, la donna si è accasciata al suolo chiedendo aiuto ai presenti.

Sul posto sono subito giunti un soccorritore, gli operatori della Croce Bianca di Magenta e un medico di base del paese già presenti in loco. Questi hanno subito provveduto a tamponare la ferita, che fortunatamente non aveva compromesso alcun organo vitale. La donna è stata poi elitrasportata all’ospedale Niguarda di Milano dov’è giunta intorno alle 10.30 e dove si trova tutt’ora in condizioni stabili e non in pericolo di vita.

Immediatamente sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale boffalorese e gli uomini della scientifica e Carabinieri della stazione di Magenta e del comando di Milano. Le forze dell’ordine sono al momento sulle tracce dell’aggressore, datosi alla fuga subito dopo l’episodio e filmato dalle telecamere di sorveglianza mentre si allontanava percorrendo via Garibaldi verso la zona nord del Comune.

Il commento del sindaco

In serata è giunto anche il commento del sindaco di Boffalora, Sabina Doniselli, rimasto per tutta la giornata sul luogo dell’accaduto al fine di coordinare le operazioni assieme alle forze dell’ordine: