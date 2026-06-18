Donna che ruba i Rolex: altro colpo in città

Donna che ruba i Rolex: altro colpo a Parabiago. Un caso anche a Legnano.

Donna che ruba i Rolex, altro colpo

Il modo di colpire è sempre lo stesso. La donna che si avvicina, scambia quattro chiacchiera con la vittima, e le ruba il Rolex che quest’ultima tiene al polso. Un nuovo colpo messo a segno a Parabiago da una donna che punta dritto agli orologi da polso di lusso. L’ultimo fatto è successo nei giorni scorsi. La vittima, una donna di 83 anni, stava percorrendo via Mazzini quando le si è avvicinata una donna che, con accento straniero, le ha parlato per poi sfilarle il prezioso orologio e fuggire.

I colpi precedenti

Stessa cosa accaduta ad altre due persone. La prima a Legnano, nella zona di via Gorizia: qui la vittima, che si trovava con la sua badante, è stata derubata sempre da una donna. E sempre una donna che, la sua vittima l’ha abbracciata, è quella che ha colpito sempre a Parabiago nei giorni scorsi per poi scappare con un orologio dal valore di 50mila euro.