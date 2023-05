Donna cade nella sua casa, salva grazie ai Vigili del fuoco

Donna cade nella sua abitazione di Busto Garolfo.

Donna cade in casa

Si trovava nella sua abitazione quando è caduta, non riuscendo più a rialzarsi E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Busto Garolfo. Protagonista della disavventura è stata una donna di 50 anni che abita in via Gramsci. La donna, intorno alle 16, si trovava nel suo appartamento, poi all'improvviso la caduta. E così è partita la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme all'ambulanza del 118. I pompieri hanno raggiunto il quarto piano, dove vive la 50enne, riuscendo ad entrare in casa passando dal balcone. La donna è stata così soccorsa: per lei non è stato necessario il ricovero in ospedale.