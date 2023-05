Donna di 100 anni cade in casa e viene salvata dai pompieri

Donna di 100 anni cade nella sua casa, poi l'intervento dei pompieri: è successo a Cuggiono.

Donna di 100 anni cade in casa, attimi di paura

E' caduta all'interno della sua casa, non riuscendo più a rialzarsi. Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, giovedì 4 maggio 2023, a Cuggiono. Intorno alle 9.30 una donna di 100 anni che abita in via San Rocco è infatti scivolata in casa, non riuscendo più a rialzarsi e ad aprire alla porta. Ad accorgersi di quello che stava accadendo e a lanciare l'allarme è stata una vicina di casa.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate. I pompieri, in pochi minuti, sono riusciti a entrare in casa passando dalla porta balcone, prestando le prime cure all'anziana. La donna è stata poi trasportata in ambulanza all'ospedale di Magenta in codice giallo.