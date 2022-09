Donna di 90 anni non risponde in casa: arrivano i pompieri ma...dormiva

Donna di 90 anni non risponde alle chiamate a Cuggiono. Ma stava dormendo.

Paura per una donna di 90 anni

La donna, 90 anni, non rispondeva nè al telefono nè al campanello. Così i vicini, temendo il peggio, hanno lanciato l'allarme. E' quanto successo intorno alle 12 di oggi, mercoledì 21 settembre 2022, in Piazza Fratelli a Cuggiono. L'abitazione della donna si trovava al quarto piano, all'interno di un cortile.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e l'ambulanza del 118. Mentre due pompieri verificavano con una camera endoscopica (che passa sotto le fessure delle porte) che la signora non fosse in prossimità della porta in vista di un eventuale forzatura, altri due vigili del fuoco sono arrivati al balcone (a circa 15 metri di altezza) calandosi dal piano di sopra. Senza forzare la porta, i pompieri sono riusciti a entrare in casa trovando l'anziana in salute ma leggermente assonnata. La 90enne è stata controllata dai soccorritori del 118 che non le hanno riscontrato alcun problema.