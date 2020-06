Don Luca Fumagalli guiderà la parrocchia di Sedriano

Don Luca Fumagalli sarà il nuovo parroco di Sedriano: arriva dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo – Mezzate- Peschiera Borromeo e prenderà il posto di don Luigi Brigatti scomparso a marzo.

Don Luca Fumagalli guiderà la parrocchia

Nuovo parroco per Sedriano: dall’1 settembre a guidare la comunità sarà don Luca Fumagalli, che andrà a prendere il posto di don Luigi Brigatti venuto a mancare nel mese di marzo.

Classe 1972, don Luca è stato coadiutore nelle parrocchie di Gorgonzola e di Merate e dal 2012 è parroco della comunità pastorale dei Santi Pietro e Paolo – Mezzate- Peschiera Borromeo. E’ qui che ha vissuto la sua prima esperienza alla guida di una comunità di fedeli. E come mezzo per comunicare con i suoi concittadini ha utilizzato recentemente anche molto la realizzazione di video poi caricati su youtube.

