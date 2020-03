E’ morto don Luigi Brigatti, parroco di Sedriano

Una notizia tristissima per la comunità di Sedriano. Pochi minuti fa, nella serata di giovedì 26 marzo, è arrivata la notizia della morte del parroco, don Luigi Brigatti.

E’ morto don Luigi, parroco di Sedriano

Classe 1947, don Luigi era ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Magenta. Oggi, purtroppo, le sue condizioni sono precipitate fino al decesso, confermato in serata dal coadiutore don Matteo.

L’annuncio di don Matteo

“Ho da comunicare purtroppo ciò che non desideravo dire mai. Questa sera don Luigi Brigatti si è abbandonato nelle mani del Padre che lo ha accolto nel Paradiso. Lo sgomento non tolga spazio alla fede che illumina la vita dei credenti. Preghiamo da fratelli e restiamo in comunione”.

Le parole del sindaco

“Viene a mancare una persona importante per tutta la comunità, una persona che tanti anni fa fece la scelta di mettersi al servizio della fede e degli altri – ha detto il sindaco Angelo Cipriani – Un forte abbraccio a Don Matteo e alle suore”.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE