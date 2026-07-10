Domato un incendio in località Gambarina

Nella giornata di ieri , giovedì 9 luglio 2026 , il Nucleo Antincendio Boschivo (AIB) del Parco del Ticino è intervenuto con tempestività per domare un incendio divampato in località Gambarina a Boffalora sopra Ticino.
Intervento complesso
“Le nostre squadre sono giunte rapidamente sul posto con pick-up e autobotte. Un intervento complesso, reso possibile grazie alla professionalità dei volontari e alla preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco – spiegano l’operazione dall’ente Parco – Dopo ore di lavoro, l’incendio è stato completamente spento nella serata di giovedì sera. Solo dopo essersi accertati che ogni focolaio fosse perfettamente raffreddato e l’area messa in totale sicurezza. Già questa mattina una squadra è tornata sul posto per i controlli di bonifica, così da escludere qualsiasi possibile ripresa delle fiamme”
Le elevate temperature e il perdurare del clima secco impongono però di mantenere altissima l’attenzione su tutto il territorio del Parco del Ticino. La prevenzione resta fondamentale e chiediamo a tutti i cittadini la massima prudenza, evitando qualsiasi comportamento che possa provocare incendi.
“A nome di tutta la comunità del Parco del Ticino desideriamo rivolgere un enorme grazie ai nostri volontari del Nucleo AIB. Con competenza, disponibilità e spirito di servizio sono sempre pronti a intervenire per difendere il nostro patrimonio naturale, spesso in condizioni difficili e mettendo a disposizione il proprio tempo per il bene di tutti. Il loro impegno è un esempio straordinario di volontariato e di amore per il territorio. Grazie di cuore” conclude la nota del Parco del Ticino