Domato un incendio in località Gambarina

Nella giornata di ieri , giovedì 9 luglio 2026 , il Nucleo Antincendio Boschivo (AIB) del Parco del Ticino è intervenuto con tempestività per domare un incendio divampato in località Gambarina a Boffalora sopra Ticino.

“Le nostre squadre sono giunte rapidamente sul posto con pick-up e autobotte. Un intervento complesso, reso possibile grazie alla professionalità dei volontari e alla preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco – spiegano l’operazione dall’ente Parco – Dopo ore di lavoro, l’incendio è stato completamente spento nella serata di giovedì sera. Solo dopo essersi accertati che ogni focolaio fosse perfettamente raffreddato e l’area messa in totale sicurezza. Già questa mattina una squadra è tornata sul posto per i controlli di bonifica, così da escludere qualsiasi possibile ripresa delle fiamme”