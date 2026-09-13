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Divampa un incendio in una autorimessa con auto di pregio

Nell'autorimessa sono parcheggiate anche automobili di pregio. L'intervento è scattato intorno alle 2.30 e ha coinvolto 10 squadre

Divampa un incendio in una autorimessa con auto di pregio

Pero ·

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Dalle 2.30 di stanotte i Vigili del fuoco sono stati impegnati per un incendio scoppiato all’interno di un capannone adibito ad autorimessa.

L’incendio

Il rogo è divampato nello stabile di via  Keplero 19 a Pero.

Le fiamme hanno avvolto totalmente il sito all’interno del quale erano parcheggiate alcune autovetture anche di pregio. L’azione delle dieci squadre intervenute sul posto ha permesso di evitare che le fiamme coinvolgessero altri due capannoni limitrofi. In questo momento si sta effettuando l’azione di bonifica del sito andato completamente distrutto.

Sull’episodio indaga la Polizia di stato intervenuta sul posto.

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