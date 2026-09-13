Divampa un incendio in una autorimessa con auto di pregio

Dalle 2.30 di stanotte i Vigili del fuoco sono stati impegnati per un incendio scoppiato all’interno di un capannone adibito ad autorimessa.
L’incendio
Il rogo è divampato nello stabile di via Keplero 19 a Pero.
Le fiamme hanno avvolto totalmente il sito all’interno del quale erano parcheggiate alcune autovetture anche di pregio. L’azione delle dieci squadre intervenute sul posto ha permesso di evitare che le fiamme coinvolgessero altri due capannoni limitrofi. In questo momento si sta effettuando l’azione di bonifica del sito andato completamente distrutto.
Sull’episodio indaga la Polizia di stato intervenuta sul posto.