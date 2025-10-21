E' successo in via Montenero; nei guai è finito un 18enne

Distrugge la casa, aggredisce il padre e i Carabinieri: arrestato a San Vittore Olona.

Distrugge la casa, aggredisce il padre e i militari

Momenti di grande tensione. Sono quelli che si sono vissuti la sera di domenica 19 ottobre 2025 a San Vittore Olona. E’ qui che i Carabinieri sono intervenuti in via Montenero a causa di un 18enne decisamente molto esagitato. Pretendeva che la famiglia gli disse dei soldi, poi si è scagliato contro diverse parti della casa, distruggendole. Ha poi aggredito il padre così come i Carabinieri che erano stati allertati per quello che stava succedendo.

L’arresto

I militari sono riusciti a bloccare e ad arrestarlo: il 18enne ora dovrà rispondere del reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di maltrattamenti in famiglia.