DipingeRho in mostra, al via la 27esima edizione del concorso di pittura

Tutto pronto a Villa Burba per la 27esima edizione del concorso di pittura organizzato dall'associazione DipingeRho in programma sabato 20 e domenica 21 gennaio nella Sala delle Colonne e Sala del Filatoio. Concorso di pittura contemporanea a premi organizzato come ogni anno con il Patrocinio del Comune di Rho.

Intenso il programma della due giorni

Intenso il programma della manifestazione che prenderà il via sabato 20 alle 8.30 con la consegna dei dipinti agli organizzatori del concorso da parte dei partecipanti. Al termine della consegna delle opere sarà allestita la mostra che potrà essere visitata da tutti i cittadini sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Un appuntamento tradizionale rivolto a tutti i cittadini

"Il concorso - spiegano gli organizzatori - è aperto ai soci tesserati 2024 che vogliono esporre i propri lavori, giudicati poi da una apposita commissione critica e da una giuria popolare. Il concorso si colloca come appuntamento tradizionale rivolto soprattutto alla cittadinanza rhodense e dei comuni limitrofi ed è parte abituale del programma annuale

Una media di 50 pittori per edizione

Tutte le edizioni precedenti, sempre svolte o all’Auditorium Comunale o in Villa Burba, hanno riscosso un ottimo successo di pubblico registrando la partecipazione media di circa 50 pittori. L’ingresso al pubblico per la visita della Mostra è gratuito.