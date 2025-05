Dipendenti denunciati, ora faranno volontariato per estinguere il reato

Dipendenti comunali di Canegrate denunciati per truffa allo Stato, ora faranno volontariato per estinguere il reato. Uno dei due dipendenti è l'ex sindaco di Nerviano Enrico Cozzi, coordinatore del Pd Altomilanese.

Dipendenti comunali, sì alla messa in prova

Enrico Cozzi e Simona Mottola, come noto, sono i due dipendenti del Comune di Canegrate denunciati, nei loro confronti la Procura di Busto Arsizio stava procedendo per i reati di truffa allo Stato e falsificazione della timbratura del cartellino. I due (Cozzi tra l'altro è ex sindaco di Nerviano e coordinatore di zona Altomilanese del Partito democratico) infatti sarebbero stati dei "furbetti del cartellino", timbrandolo uno all'altra quando non erano al lavoro, l'accusa si riferisce al periodo di tempo 2023-2024 per un danno di circa 3.500 euro (che sarà da loro risarcito). Le indagini sono state coordinate dal pm Nadia Calcaterra. Ora i due hanno proposto la messa in prova: si tratta di uno strumento che - se andrà a buon fine - permetterà loro di veder estinguere i reati a loro contestati. Cozzi e Mottola - dopo l'udienza con Gip che ne darà l'ufficialità a breve - dovranno quindi svolgere lavori di pubblica utilità e lavori socialmente utili.

Il caso

Il caso era scoppiato nei mesi scorsi quando una segnalazione aveva reso noto il presunto comportamento irregolare dei due dipendenti. Prima sospesi, a loro era poi stato tolto metà dello stipendio e si era arrivati poi al licenziamento.