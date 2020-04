Dimesso il sindaco di Canegrate Roberto Colombo. Il primo cittadino, dopo 35 giorni di degenza in un ospedale della zona, ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus.

Un grande esempio di resilienza, quello del sindaco di Canegrate Roberto Colombo, che è guarito dal Coronavirus ed è stato dimesso dall’ospedale venerdì 24 aprile. Era stato infatti ricoverato sabato 21 marzo per un’improvvisa crisi respiratoria, dopo alcuni giorni di febbre e tosse e la decisione di mettersi in autoisolamento fiduciario, su indicazione del medico curante. Domenica 29 aveva lasciato la terapia sub-intensiva per spostarsi in un reparto di normale degenza.

Colombo non ha mai smesso di seguire le attività del Comune e ha ringraziato il vicesindaco Matteo Modica, tutta l’Amministrazione comunale, i dipendenti, le associazioni e i cittadini per l’ottimo lavoro svolto, lo spirito solidale dimostrato e i numerosi messaggi di vicinanza, che per lui sono stati di grande aiuto. Ieri, in occasione del 25 aprile, ha lanciato un forte messaggio al paese sottolineando l’importanza di ripartire da quattro pilastri: solidarietà, democrazia, Europa e sanità.

