Diciannovenne investita da una moto

In via Milano

Grave incidente a Magenta ieri sera, lunedì 4 agosto, dove una ragazza di 19 anni è stata investita da una moto.

Ragazza investita da una moto in via Milano

Erano le 22.25 quando la giovane, che stava camminando in via Milano, è stata travolta da un 26enne in sella alla sua due ruote. Nell'urto, la 19enne è stata proiettata a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in soccorso un'ambulanza della Croce Azzurra Buscate (che, trovandosi in zona, è intervenuta nel giro di pochissimi minuti), attivata in codice rosso, e l'automedica.

Intubata e portata d'urgenza all'ospedale

Le condizioni della ragazza sono subito apparse critiche: è stata intubata e, una volta stabilizzata, trasportata d’urgenza in sala rossa all'ospedale di Legnano dove l’attendeva il team di medici e infermieri specializzati. La prognosi è riservata. Il centauro non ha riportato ferite.