Diciannovenne arrestato per spaccio dopo un inseguimento a piedi in centro

Il giovane, che aveva con sé oltre 140 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato per spaccio dopo un inseguimento a piedi in centro

L’operazione è avvenuta nella serata di sabato 9 maggio nei pressi di un locale pubblico in viale Mazzini, dove il giovane (residente nel Pavese ma domiciliato ad Abbiategrasso) ha tentato di fuggire alla vista dei militari. I Carabinieri l’hanno però raggiunto e bloccato dopo una breve resistenza. Durante il tentativo di fuga, il 19enne si è disfatto di un giubbotto lanciandolo all’interno di una proprietà privata. All’interno dell’indumento gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato due panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 140 grammi, 7 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un coltellino utilizzato per il taglio della sostanza e circa 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il giudice ha deciso che dovrà presentarsi tutti i giorni in Caserma

Dopo l’arresto, il giovane è stato sottoposto a interrogatorio al Tribunale di Pavia. All’esito dell’udienza, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana in caserma.

Nella zona in cui è avvenuto il fermo ci sono stati momenti di tensione

Nei giorni successivi all’operazione e all’arresto, si sono registrati momenti di tensione nel quartiere interessato dall’intervento, nella zona in cui è avvenuto il fermo del giovane.