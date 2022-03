Di Ozzero il 34enne morto nell'incidente

ABBIATEGRASSO

La tragedia era avvenuta la notte di sabato lungo la Vigevanese

Abitava a Ozzero la vittima dell'incidente avvenuto nella notte di sabato sulla Vigevanese ad Abbiategrasso.

Era di Ozzero la vittima

Abitava a Ozzero la vittima dell'incidente avvenuto la notte di sabato 26 marzo 2022 lungo la Sp494 ad Abbiategrasso, importante arteria stradale conosciuta anche come Vigevanese. Due le auto coinvolte, andate completamente distrutte nell'impatto. In queste ore gli agent della Polizia stradale di Milano sono ancora al lavoro per ricostruire con esattezza quando accaduto quella notte.

Inutili i soccorsi

Per il 34enne ogni soccorso è stato inutile. Sul posto erano arrivati i mezzi del 118, insieme a Carabinieri, Polstrada e anche i Vigili del fuoco. Ma per il giovane non c'era stato nulla da fare.