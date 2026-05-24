Devastante rogo in un autodemolitore, maxi intervento dei pompieri

Un devastante incendio è scoppiato verso le 2 della notte tra sabato e domenica in un autodemolitore, la Autodemolizioni e Adige srl. a Settimo Milanese.

Il rogo

L’allarme è scattato intorno alle 2 di questa notte, in via Keplero, dove si trova l’autodemolitore.

Le fiamme non hanno risparmiato i numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano hanno lavorato incessantemente per tutta la notte e fino alle 6.30 di stamane in uno scenario complesso e difficile da gestire, anche per la presenza di focolai sia all’interno che all’esterno dell’autodemolitore.

In questo momento sul posto ci sono ancora una decina di mezzi impegnati nell’opera di bonifica e di verifica della stabilità della struttura. Non si registrano persone coinvolte poiché al momento dello scoppio dei focolai di incendio l’azienda era chiusa. Sono in corso le indagini per cercare di capire l’origine del rogo