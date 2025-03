Devasta il bar e aggredisce i Carabinieri: arrestata. E' successo a Parabiago.

Devasta il bar e aggredisce i Carabinieri

Aveva iniziato a bere, troppo. Tanto che il barista si era poi rifiutato di darle altri bicchieri di alcolici. Ma lei è andata su tutte le furie. Serata decisamente movimentata quella di di ieri, martedì 18 marzo 2025, a Parabiago. Erano circa le 23 quando la donna, una keniana di 34 anni residente in città, si trovava all'interno del Cafè 33 che si trova lungo il Sempione. Come detto, aveva bevuto troppo e ne voleva ancora. Ed era completamente ubriaca. Non ricevendo altri bicchieri ha iniziato a dare in escandescenza, spaccando anche alcuni bicchieri. Allertati, sul posto sono arrivati i Carabinieri e la donna si è scagliata anche contro di loro, aggredendoli.

L'arresto

Poco dopo i militari sono riusciti a bloccarla e per la donna è scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.