Derubata della borsa mentre va in bici: caccia al fuggitivo

Era in sella alla sua bici, con la borsa tenuta nel cestino. All’improvviso le si è avvicinato un uomo, a bordo di un ciclomotore, che ha preso la borsa ed è scappato. E’ quanto successo nei giorni scorsi ad Arluno. La donna, 78 anni, stava percorrendo la via Brera con la sua bicicletta, la sua sacca l’aveva messa nel cestino davanti. Tutto è successo in un attimo. A un certo punto è stata affiancata da un tizio con il volto coperto da un casco, ha preso il bottino (all’interno di vi erano il cellulare e soldi) e si è dileguato.

Le indagini

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano, che stanno passando al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.