Deposito di merce rubata scoperto a Cornaredo

Cornaredo, scoperto un deposito con pezzi d'automobile rubati. Indagini della Polizia Locale.

A rendere noto l'accaduto l'amministrazione comunale. Lo scorso mercoledì, durante il consueto servizio di pattugliamento, un equipaggio della Polizia del territorio impiegato su strada, ha individuato un autocarro che ha destato subito sospetto. La perquisizione del mezzo ha permesso di scoprire, al suo interno, ben quattro motori di auto risultati rubati. Ulteriori accertamenti hanno condotto al ritrovamento, e al sequestro, di un deposito di pezzi di auto rubati.

Al momento non è noto l'autore del reato, ma le attività d'indagine, già avviate, porteranno presto all'identità del responsabile del reato, assicura l'amministrazione.

Così commenta il sindaco Corrado D'Urbano.

La sicurezza che deve essere sempre garantita ai cittadini, per quanto possibile con le risorse a disposizione, è un impegno preciso che ho assunto con la mia nomina a Sindaco di Cornaredo e far rispettare la legalità attraverso l’impiego della Polizia Locale in svariati compiti deve essere un obiettivo da perseguire.