Cornaredo: scelto il comandante della Polizia locale

Cornaredo ha il nuovo comandante della Polizia Locale. Scelto Domenico Giardino, Commissario Capo, sinora in servizio al Comune di Parabiago dove nel marzo 2024 ha ricevuto l'encomio dal sindaco Raffaele Cucchi. Due lauree, ha preso servizio ufficialmente da lunedì 23.

Così il Comune cornaredese ha annunciato la scelta.

"Il sindaco di Cornaredo, dottor Corrado D’Urbano, al termine della selezione, ha conferito l’incarico di comandante al dottor Domenico Giardino, Commissario Capo, che da lunedì 23 settembre è il nuovo responsabile della Polizia Locale di Cornaredo. Classe 1992, due lauree conseguite presso l’Università statale di Milano, di cui una Giurisprudenza e l’altra in Scienze dei servizi giuridici, due master universitari di secondo livello, terminati a pieni voti, rispettivamente nei campi della gestione delle risorse umane e del management della Polizia Locale. Già Funzionario – Ufficiale di Polizia Locale presso le Città di Lainate e Parabiago, ha maturato una significativa esperienza nel settore della Polizia Giudiziaria con operazioni di successo. Il Comandante avrà il compito di dirigere e coordinare le attività della polizia locale, lavorando a stretto contatto con il personale dedicato. Sarà lui a prendere decisioni operative, a garantire il rispetto delle leggi e a mantenere un dialogo costante con la comunità.

“Da oggi Cornaredo – dichiara il sindaco D’Urbano – ha un nuovo comandante della Polizia Locale. Una nomina frutto di un’attenta selezione che riflette competenza, dedizione e passione per il servizio pubblico; una scelta motivata dall’importante ruolo che il comandante della Polizia Municipale ha nel rappresentare una figura istituzionale di massima importanza per la città di Cornaredo e per un’Amministrazione attenta sul fronte della sicurezza. Voglio esprimere i miei migliori auguri di buon lavoro al Comandante Giardino, certo che saprà creare il necessario rapporto di fiducia non solo con i colleghi del corpo della Polizia Locale, che svolgono quotidianamente un lavoro importante, ma anche con l’intera comunità cittadina. Insieme, possiamo fare la differenza e rendere il nostro territorio un luogo ancora più accogliente e sicuro per tutti. – ha continuato il sindaco – “A nome mio e di tutta l’amministrazione, porgo al neo responsabile un sincero benvenuto e i più sentiti auguri di buon lavoro al servizio della nostra comunità”.