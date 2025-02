Denunce e sanzioni contro l'abbandono di rifiuti

Polizia Locale di Cornaredo al lavoro per contrastare l'abbandono di rifiuti sul territorio comunale.

Abbandono rifiuti

500 euro di multa a un cittadino che ha gettato i rifiuti domestici nei cestini comunali e deferimento per un uomo che trasportava rifiuti pericolosi.

A seguito della campagna dei controlli congiunti avviati dagli uffici della Polizia Locale e dell’ufficio tecnico del Comune di Cornaredo, è stato possibile individuare, dalla data di approvazione della Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2025, che ha rideterminato la sanzione per l’errato conferimento, una prima violazione in materia di conferimento errato nei cestini comunali.

Denunce e sanzioni

In particolare, grazie all’attività d’indagine congiunta della Polizia Locale e dell’ufficio tecnico, un cittadino cornaredese è stato sanzionato, con una sanzione amministrativa di euro 500,00, per aver conferito rifiuti domestici in un cestino comunale. Nella giornata di ieri, inoltre, durante i controlli mirati a tutela dell’ambiente, un equipaggio del Comando cornaredese, è riuscito a fermare un altro cittadino che trasportava ingenti quantità di rifiuti speciali e pericolosi, pronti allo smaltimento con dubbie modalità. Il cittadino è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di trasporto illecito di rifiuti pericolosi. Il veicolo con il quale circolava l’indagato è stato sottoposto, ai fini della confisca, al sequestro preventivo.

Polizia locale Cornaredo

“La polizia Locale è molto sensibile alle problematiche che attengono alla tutela dell’ambiente. Stiamo lavorando, e continueremo a farlo affinché sia possibile individuare tutti gli autori degli abbandoni di rifiuti e sanzionarli per questo con lo scopo di mantenere la città più pulita. Ringrazio, come sempre, tutti i miei collaboratori per l’impegno profuso” commenta il Comandante Domenico Giardino.