Incidente sul lavoro per un uomo di 61 anni rimasto schiacciato oggi, 25 settembre, in un’azienda di Bubbiano.

Deceduto operaio 61enne schiacciato da una bobina

Incidente mortale sul lavoro intorno alle 12. Un operaio, italiano di 61 anni, della Ticino Lamiere SPA ubicata a Bubbiano, comune della cintura sud di Milano, è rimasto schiacciato, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio.

L’uomo è stato immediatamente soccorso prima dai suoi colleghi e pochi minuti dopo dai vigili del fuoco, ma le condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto tre mezzi del Comando di via Messina e 118. Intervenuti sul posto anche carabinieri e ATS a cui spetterà il compito di stabilire le dinamiche che hanno portato alla morte dell’operaio sessantaduenne.