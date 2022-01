lutto

Nel sinistro feriti anche una donna ed un sedicenne

Non ce l'ha fatta il quarantenne di Abbiategrasso che lunedì, 3 gennaio, era stato stato ricoverato in gravissime condizioni a seguito di un frontale avvenuto sulla statale 526 a Morimondo.

Deceduto il quarantenne coinvolto nell'incidente di lunedì 3 gennaio

Lo scontro è avvenuto alle 17.40 a Caronate nel Comune di Morimondo. Nell'impatto erano rimasti feriti, ma in modo più lieve, anche una donna di 46 anni e un ragazzo di 16, portati al San Matteo sempre in codice giallo. Nelle ore scorse la triste notizia che l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto nella terapia intensiva dell'ospedale.

La dinamica dell'incidente

Ancora da completare la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, giunti sul posto insieme ai Vigili del fuoco. Sulla statale erano intervenute tre ambulanze della Croce Rossa e un'automedica dell´agenzia regionale emergenza urgenza. La vittima dell´incidente lascia la moglie e due figli ancora in tenera età.