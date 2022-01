Carambola tra tre veicoli, Statale chiusa al traffico

Sinistro

Chiusa temporaneamente al traffico la Statale dell'Est Ticino, nel territorio di Morimondo

Tre feriti, uno dei quali gravi, e Statale chiusa al traffico: è il bilancio avvenuto sulla 526 dell'Est Ticino

L'incidente sulla Statale

Il sinistro è avvenuto lungo la Strata statale 526 dell'Est Ticino, nel territorio di Morimondo, intorno alle 17.43. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificata una carambola tra tre veicoli all'altezza del chilometro 15. Un impatto violento tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del Fuoco di Milano, sono sopraggiunte tre ambulanze e un'automedica: i soccorritori hanno prestato massima attenzione su tre feriti, un ragazzo di 16 anni, una donna di 47 e un uomo di mezza età, che dopo le prime cure direttamente sul posto sono stati trasportati in ospedale (due al San Matteo di Pavia)

Immediate le ripercussioni sulla viabilità: è stata, infatti, provvisoriamente chiusa la strada statale 526 "dell'Est Ticino" in entrambe le direzioni. I veicoli vengono deviati, in loco, lungo la viabilità comunale.