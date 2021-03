De Amicis al paradosso: le lezioni sono sospese e la dad non parte. Una questione più burocratica che di sostanza, come emerge in queste ore. Le lezioni erano state sospese per consentire i lavori di messa in sicurezza dell’edificio che termineranno il 14 marzo, con previsione di recupero a fine anno scolastico.

Il Comune aveva organizzato un centro alternativo, sospeso però dallo stop imposto da Regione. Tutti a casa, ma niente dad, perchè non può essere attivata a lezioni sospese. E difficoltà anche per i genitori, che non possono accedere ad eventuali benefici Covid. In queste ore scuola, Comune e dirigenza stanno vagliando una soluzione, affinchè, da lunedì si possa far partire la didattica a distanza.

Il Pd solleva la questione

A sollevare il problema il Pd: “P er un cortocircuito burocratico, la scuola non può attivare la didattica a distanza (da oggi imposta in tutta Lombardia per Ordinanza Regionale). Una situazione paradossale che mette in grande difficoltà genitori e studenti. È fondamentale che, nella giornata di oggi, si attivi un dialogo proficuo tra Amministrazione comunale e dirigenza scolastica (nel rispetto delle proprie competenze) per arrivare a una soluzione intelligente e concreta. Al centro della discussione va messa l’educazione dei ragazzi e il supporto ai genitori in questo momento difficile. Si superino gli ostacoli e si attivi immediatamente la didattica a distanza. E si faccia di tutto per terminare il lavori entro il 14 marzo come promesso alla comunità scolastica”.