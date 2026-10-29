Danneggiato il piccolo ponte storico sul naviglio di Cassinetta di Lugagnano

Sono state abbattute, verosimilmente da un mezzo pesante, parte delle lastre di protezione del piccolo ponte storico sul naviglio, un’opera in granito di grande valore identitario per la comunità locale di Cassinetta di Lugagnano.
Il grave danno al ponte
Un episodio avvenuto nella notte tra ieri, mercoledì 28, e oggi, giovedì 29 ottobre, criticato duramente da Città Metropolitana che ha condannato l’accaduto esprimendo profondo rammarico per i gravi danni arrecati alla struttura.
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Il gesto non ha soltanto compromesso un’infrastruttura, ma ha colpito direttamente la memoria collettiva di un territorio che in questo piccolo ponte riconosce una parte della propria storia.
“Ciò che più amareggia è il silenzio di chi ha compiuto l’atto: a oggi nessuno si è fatto avanti per assumersi le proprie responsabilità”, si legge in una nota della Città Metropolitana.
La Città Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Cassinetta di Lugagnano, ha immediatamente provveduto a interdire la circolazione sul ponte per garantire la sicurezza dei cittadini.
Il ponte è stato riaperto nella mattinata di oggi, a solo uso pedonale. Il passaggio è interdetto anche alle biciclette, che dovranno essere condotte solo a mano passando sull’infrastruttura.
Le parole del consigliere Grigulo
“I tecnici della Città Metropolitana sono già al lavoro per valutare l’entità dei danni e predisporre gli interventi necessari al ripristino – dichiara il consigliere delegato alle infrastrutture Marco Griguolo – Il nostro impegno è restituire al più presto alla comunità un’opera che appartiene a tutti”.