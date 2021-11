Danneggiata l'auto del sindaco: "Non mi fermo"

“Farò denuncia ai Carabinieri – ha dichiarato Colombo -. Purtroppo mi viene difficile pensare che non sia un atto mirato nei miei confronti, visto che già l'anno scorso mi ero trovata l'auto graffiata e imbrattata con della vernice rossa. Come dissi già in quell'occasione, non mi fermo certo di fronte a questi stupidi gesti realizzati da idioti senza argomenti. Anzi, rinnovo l'invito a chi ha qualcosa da dirmi a contattarmi attraverso i canali istituzionali invece di fare atti vandalici che si qualificano da sé”.