Monopattino, ordinanza del sindaco: a Bareggio casco per tutti

Linda Colombo è tra i primi sindaci in Italia a firmare l'ordinanza sulla sicurezza stradale alla luce dei tanti incidenti che stanno vedendo protagonisti i conducenti dei monopattini elettrici, l'ultimo d Da giovedì 2 settembre a Bareggio casco obbligatorio sul monopattino anche per i maggiorenni.è tra i primi sindaci in Italia a firmare l'ordinanza sulla sicurezza stradale alla luce dei tanti incidenti che stanno vedendo protagonisti i conducenti dei monopattini elettrici, l'ultimo d ei quali è costato la vita, pochi giorni fa, a un ragazzo di Sesto San Giovanni.

Monopattino, casco per tutti

“In base alle statistiche Istat – ha spiegato Colombo – da maggio a dicembre 2020 gli incidenti che hanno coinvolto un monopattino elettrico sono stati 564 con 518 feriti e nei primi mesi del 2021 si sono già registrati cinque decessi”. La legge in vigore a livello nazionale prevede l'obbligo del casco solo per i minorenni (il monopattino può essere utilizzato dai 14 anni in su), ma Colombo ha voluto correre ai ripari ed estenderla a tutti i cittadini. “Indossare il casco è il modo più efficace per ridurre gli infortuni gravi e i decessi – ha sottolineato il sindaco di Bareggio -. E' stato dimostrato che il rischio di incidenti gravi cala del 70% e la probabilità di morire del 40%, oltre ad abbattere i costi sanitari”.

L'ordinanza

Colombo ha deciso di varare l'ordinanza, valevole per il momento per sei mesi in via sperimentale, anche considerando la viabilità di Bareggio.