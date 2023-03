Daniela Cassina ricordata col suo amato gospel: "Sarai sempre con noi"

Daniela Cassina, vittima del tragico incidente di ottobre a Novara, ricordata nella sua Meda con gli amici del coro gospel di Nerviano.

Daniela Cassina, il ricordo all'insegna del gospel

La chiesa parrocchiale di Meda era piena. Tutti uniti per ricordare Daniela Cassina, di Busto Garolfo, conosciutissima a Nerviano in quanto era la moglie dell'ex sindaco nervianese Massimo Cozzi, anche lui ovviamente presente alla serata. Quello di sabato sera a Meda, paese del quale Cassina era originaria, è stata una serata commovente ed emozionante. A esibirsi è stato il coro Let's GoSpel di Nerviano, dove Daniela militava insieme a Gabriella Andreasi. Daniela e Gabriella sono venute a mancare insieme, quella sera dell'8 ottobre 2022, vittime di un drammatico incidente mentre rincasavano in auto (con altri due membri del coro sopravvissuti) dal workshop al Novara gospel festival.

In chiesa gli amici coristi le hanno ricordate con celebri brani, tra i quali "Amazing grace", "Go down Moses", "My Lord", "King Jesus", la nuova "Oh Mary don't you weep", "Oh when the saints" se molti altri, sempre diretti da Monica Dellavedova, e accompagnati dal pianoforte di Francesco Musazzi, dal basso di Vladimiro Grassini, dalla batteria di Giulio Santini e dall'armonica di Davide Speranza.

Il ricordo e la solidarietà

"Abbiamo voluto ricordare Daniela con questa serata, con qualcosa che lei amava: il canto - hanno ricordato le amiche, organizzatrici dell'iniziativa - Per questo abbiamo invitato il coro nervianese di cui faceva parte. Tutte le offerte che raccoglieremo le devolveremo ad Ail associazione italiana contro leucemie e mieloma a cui Daniela era molto, molto affezionata. La ricordiamo quindi con un duplice scopo: con il suo amato canto e facendo qualcosa di bello e che lei amava. Grazie a chi si è unito a noi in questa serata, siamo sicuri che Dani abbia cantato e battuto le mani come abbiamo fatto noi". "Daniela e Gabriella sono state con noi fin dall'inizio, dal 2017 - ha ricordato Dellavedova - Siamo nate come gioco, con la voglia di metterci in discussione ed è nato questo gruppo fantastico, che è diventato una famiglia. Che in questo momento si è spezzata ma quanto accaduto ci ha unito: noi oggi siamo qui con gratitudine. Loro sono sempre qui con noi. Grazie ancora a Daniela e Gabriella per l'entusiasmo e la bellezza che hanno portato nel nostro gruppo".