"Dammi i soldi o pubblico le foto con la tua ex amante": arrestato

Ha chiesto 500 euro altrimenti avrebbe pubblicato le foto dell'uomo insieme all'amante: arrestato con un blitz dei Carabinieri a Cerro Maggiore. Arrestato un 34enne di Novate Milanese.

Chiede soldi per non pubblicare le foto con l'ex amante

La richiesta era chiara: 1000 euro, poi scesi a 500, per non pubblicare la foto della vittima insieme all'ex amante. A farla è stato un 34enne di Novate Milanese. La vittima? Un 42enne del Varesotto che qualche tempo fa aveva avuto una relazione extraconiugale con una donna residente nella stessa zona. Donna che però ora era la compagna del 34enne. Quest'ultimo aveva ideato e voleva mettere a segno il suo piano per estorcere denaro alla vittima.

La denuncia

Il 34enne, nei giorni scorsi, si era recato alla Stazione dei Carabinieri di Cerro Maggiore per sporgere denuncia. Ai militari ha raccontato tutto: il novatese lo aveva infatti minacciato di far pervenire alla moglie foto e video che lo ritraevano con l'ex amante, oggi compagna dell'estorsore. Il luogo scelto per l'appuntamento dove doveva avvenire lo scambio di soldi era il parcheggio del fast food che si trova all'imbocco dello svincolo autostradale di Legnano. I Carabinieri intanto avevano dato il via ai loro accertamenti: avevano infatti acquisito i messaggi e video che c'erano sul telefono e che il 34enne era pronto a rendere pubblici.

L'incontro e il blitz dei Carabinieri

L'incontro tra i due è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 gennaio 2024. La vittima e il suo estorsore si sono presentati così come da accordi. Intanto i militari avevano predisposto un servizio di osservazione, pronto a intervenire. Così, quando il 34enne ha preso i soldi della vittima, ecco che i Carabinieri sono intervenuti, bloccando il novatese (quattro i militari che lo hanno bloccato, per via anche del fisico robusto e della forza dell'uomo). Il 34enne è stato arrestato per estorsione e condotto nel carcere di Busto Arsizio. La sua compagna (ed ex amante della vittima), anche lei residente nel Varesotto, è stata denunciata a piede libero per concorso in estorsione: non era presente sul luogo ma era al corrente di cosa voleva fare il suo attuale compagno.