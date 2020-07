“Dal mio giardino è spuntata una bomba”: ecco quanto accaduto in via El Alamein a Nerviano. Sul posto i Carabinieri, ambulanza della Croce Rossa, Polizia Locale e artificieri.

Una scoperta incredibile e che ha provocato attimi di grande paura. E’ quanto hanno vissuto Pietro Mistretta (il padrone di casa) e l’amico Vyzaj Marsid. I due stavano svolgendo dei lavori di sistemazione del giardino dell’abitazione, in via El Alamein a Nerviano nel pomeriggio di giovedì. quando si sono trovati davanti a una bomba. L’ordigno, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è sbucato fuori all’improvviso.

“Di quell’ordigno si è accorto il mio collega, quando si è accorto di cosa era è scappato via” ricorda Mistretta. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e anche un’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia Locale oltre all’Esercito che si è occupato di rimuovere la bomba. .

L’amico racconta tutto: “Stavo lavorando con le mani nel terreno – ricorda Marsid – Quando ho tirato un ramo, quell’ordigno è saltato fuori. E mi sono messo a correre per allontanarmi”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Massimo Cozzi che ha espresso parole di apprezzamento per il tempestivo intervento dei militari.



