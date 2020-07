Trovano una bomba mentre lavorano in giardino

Trovano una bomba durante i lavori in giardino: attimi di paura in via El Alamein a Nerviano. Sul posto anche gli artificieri.

Trovano una bomba in giardino

Stavano effettuando dei lavori in giardino quando da sotto terra è sbucata una bomba. Un ordigno della Seconda Guerra Mondiale. Attimi di paura quelli che si sono vissuti ieri, giovedì 16 luglio 2020, nel giardino di un’abitazione di via El Alamein a Nerviano. Il proprietario di casa, insieme a un amico, stava svolgendo dei lavori di pulizia: all’improvviso è spuntato quella sorta di missile.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Nerviano, un’ambulanza della Croce Rossa, la Polizia Locale e successivamente gli artificieri che si sono occupati della rimozione dell’ordigno.

“Grazie ai Carabinieri prontamente intervenuti per isolare la zona e agli artificieri che, nel pomeriggio, hanno rimosso l’ordigno facendolo brillare una cava” il commento del sindaco Massimo Cozzi.

