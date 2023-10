Dal cancro si guarisce? Incontro alla Burba con ex malati e oncologi

«Ma dal cancro si guarisce?». Questo il titolo del convegno in programma martedì 17 alle 20.45 nella sala convegni di Villa Burba a Rho. Cosa vuol dire guarire dal cancro? Riusciamo a guarire il cancro che una persona porta con se, ma abbiamo guarito la persona?

Un ex malato e una oncologa guideranno i presenti in un viaggio di riflessioni

Queste le tematiche che saranno discusse nel corso della serata che inizierà con i saluti dell’assessore alle pari opportunità del Comune rhodense Alessandra Borghetti. La serata organizzata dall’associazione «La Lampada di Aladino» vedrà Davide Petruzzelli ex malato e presidente dell’associazione e Silvia Della Torre oncologa e presidente del comitato scientifico del gruppo, guidare le persone in sala in un viaggio di riflessioni etiche, culturali, filosofiche, antropologiche sociali.

Un dialogo tra chi ha vissuto l'esperienza del tumore e chi ha scelto l'oncologia come professione

Un dialogo tra chi ha vissuto personalmente l’esperienza tumorale e ha deciso di dedicare la propria vita alla cura e al sostegno delle persone malate e chi ha scelto l’oncologia come professione e vive ogni giorno il significato di questa malattia attraverso la voce dei suoi pazienti.

La serata vedrà anche la partecipazione del dottor Roberto Bollina

E ancora, racconti e riflessioni di chi ha deciso di narrare il proprio punto di vista sull’incontro con il tumore e le sue molteplici forme di guarigione. La serata vedrà anche la partecipazione del dottor Roberto Bollina direttore del dipartimento oncologico dell’Asst Rhodense.