Pazienti oncologiche modelle per una sera

Le pazienti oncologiche sfilano al Teatro Galleria di Legnano.

Pazienti oncologiche in passerella: torna "Belle ovunque e comunque"

Torna infatti "Belle ovunque e comunque", la serata benefica e di sensibilizzazione sul tema dei tumori femminili promossa dall’associazione di volontariato Il sole nel cuore in collaborazione con l’Asst Ovest Milanese, della quale quest’anno andrà in scena la quarta edizione. L’appuntamento è in calendario per giovedì 12 ottobre, alle 21, data scelta non a caso, visto che ottobre per la Lilt è il "mese rosa", dedicato alle campagne di prevenzione.

Con loro anche campioni plurimedagliati dei Carabinieri delle Fiamme gialle

Le "belle ovunque e comunque" di questa edizione saranno una ventina e, come già avvenuto nel 2022, sfileranno insieme a campioni sportivi plurimedagliati di rilevanza mondiale in forze al Centro sportivo Carabinieri e a quello della Guardia di finanza. L’anno scorso ad accompagnare le protagoniste della serata erano stati i canoisti Nicola Ripamonti e Giulio Dressino, la pattinatrice su ghiaccio Elena Viviani e il mezzofondista Yassin Bouih, mentre i nomi degli atleti che interverranno giovedì 12 per il momento sono top secret. Sfileranno con le modelle inoltre rappresentanti del Terzo Reparto mobile della Polizia di Stato.

"Mettiamo l'accento sui sacrifici: delle donne in cura e degli sportivi in gara"

Valeria Vanossi, presidente del Sole nel cuore, spiega:

"Per noi si tratta di una tradizione, che intendiamo portare avanti per mettere l’accento sulla grinta e la voglia di vivere delle pazienti oncologiche. Perché abbiamo voluto con loro grandi atleti? Per mettere l’accento sui sacrifici, che gli uni fanno per agguantare la vittoria e salire sul podio e le altre per raggiungere l’obiettivo della guarigione, un podio ancora più prezioso".

La regia della serata sarà come sempre affidata a Roberto Clerici, organizzatore di prestigiosi eventi di moda. A mettere a disposizione gli abiti ci sono attività locali come l’Atelier Silvana Greco, Idea Sposa, Yamamay e Via Verdi.

Il messaggio speciale di un celebre cantante (il cui nome è ancora top secret)

Diverse le novità di quest’anno:

"In passerella, per la prima volta, saliranno anche le creazioni degli studenti del corso moda dell’Istituto Bernocchi di Legnano. Durante la serata inoltre sarà letta la lettera che un grande cantante, famoso in tutto il mondo, ci ha mandato per l’occasione: sarà un momento da brividi. Merita una menzione anche la scenografia, splendida: è dei Legnanesi, che ringraziamo per avercela messa a disposizione. Il nostro grazie va anche ai Vigili del di Legnano, che da sempre supportano l’iniziativa, e ovviamente alla dottoressa Antonella Ferzi, oncologa dell’Asst Ovest Milanese, che ha avuto o ha in cura tutte le protagoniste dell’evento".

Oltre 650 i posti già prenotati: ecco come aggiudicarsi un invito per la serata

Oltre 650 i biglietti già prenotati:

"In platea restano solo cento posti liberi, ma ci sono a disposizione anche i posti in galleria che sono 503. Chi non vuole perdersi lo spettacolo può ritirare gli inviti all’info point all’ingresso dell’ospedale nuovo (via Papa Giovanni II) dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì, oppure prenotarli chiamando il 389.4453364".

Nella foto di copertina: Valeria Vanossi, presidente del Sole nel cuore, e Giuseppe Cuofano, uno dei volontari più attivi dell’associazione di volontariato legnanese