E' successo questa mattina in via Melzi; sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco

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Daino finisce contro un’auto di passaggio e muore: è successo a Rescaldina.

Daino finisce contro un’auto di passaggio e muore

Un daino che finisce contro un’auto e poi muore. E’ quanto successo nella mattinata di oggi, lunedì 19 ottobre 2026, a Rescaldina. Un automobilista stava infatti percorrendo la via Melzi quando l’animale è sbucato dal margine della strada finendo sul parabrezza. L’impatto è stato violento tanto che il vetro della vettura è stato seriamente danneggiato. L’animale è stato sbalzato per alcuni metri.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale insieme ai Vigili del Fuoco. Il conducente della macchina ne è uscito illeso, l’animale ha invece perso la vita a causa dell’impatto.