Dà in escandescenze in strada: in ospedale un 33enne. E' successo a Cornaredo pochi minuti prima delle 8.

Dà in escandescenze in strada

Un lunedì iniziato non particolarmente bene per Cornaredo: erano le 7,54 quando è scattato l'allarme e la chiamata al 112. Gli operatori sanitari sono stati chiamati per prestare soccorso ad un 33enne che ha dato in escandescenze in via Milano, l'ex statale 11.

Trasportato in ospedale a Rho

Sul posto è sopraggiunta una pattuglia di Carabinieri. L'uomo che ha avuto un momento di poca lucità è stato soccorso e trasportato in Ospedale a Rho in codice rosso.