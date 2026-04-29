Dà in escandescenza fuori dal bar, denunciato. E’ successo a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Dà in escandescenza fuori dal bar

Quando sono arrivati i Carabinieri si mostrato esagitato, in preda ai fumi dell’alcol. Tanto da non voler fornire i suoi documenti ai militari. Portato in caserma, per lui è scattata la denuncia.

Tutto è successo la sera di venerdì scorso, all’esterno del bar in piazza a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Come succede spesso in quest’ultimo periodo, alcuni residenti avevano chiamato il 112 per via di alcuni schiamazzi e rumori che provenivano dalla piazza.

Così sul posto sono arrivati i Carabinieri. Viste le divise, tutti i presenti si sono calmati, ad eccezione di un 18enne che ha continuato a essere alterato. Aveva bevuto, e non poco, e quando gli uomini dell’Arma hanno chiesto di vedere i suoi documenti, il giovane si è rifiutato.

E non aveva nessuna intenzione di fornirli.

Così i militari l’hanno preso, messo nella pattuglia e portato in caserma.

La denuncia

Qui per il ragazzo è scattata la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.