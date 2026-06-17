Da domani riapertura parziale del Parco Castello

Dopo una settimana di chiusura forzata a causa dei danni provocati dal nubifragio del 10 giugno, il Parco Castello di Legnano riaprirà parzialmente al pubblico da domani, giovedì 18 giugno.

Riapertura parziale del Parco Castello

La riapertura riguarderà una porzione limitata dell’area verde: sarà infatti nuovamente accessibile il viale che collega l’ingresso di piazza Mercato al chiosco bar, compresa l’area circostante quest’ultimo. Restano invece interdette le altre zone del Parco, dove proseguono gli interventi di messa in sicurezza. L’Amministrazione comunale aveva disposto la chiusura completa dell’area verde subito dopo il violento temporale della scorsa settimana, per consentire le verifiche sulle alberature colpite dal forte vento e dalle precipitazioni eccezionali. Il nubifragio aveva causato la caduta di alberi e rami in diversi punti della città, rendendo necessari numerosi interventi di ripristino e messa in sicurezza.

«In dieci minuti la pioggia di due settimane»

Nel fare la conta dei danni, il sindaco Lorenzo Radice aveva dichiarato:

«Ancora una volta la nostra città è stata sottoposta a uno shock meteorologico estremo. Secondo i dati forniti dalla Protezione civile, in poco più di dieci minuti è caduta una quantità di pioggia pari a quella che normalmente si registra in circa metà del mese di giugno nell’Alto Milanese. Questo dà la misura dell’intensità eccezionale del fenomeno che abbiamo dovuto affrontare».

Proseguono gli interventi sui rami pericolanti

In questi giorni e nei prossimi Amga proseguirà i lavori per la rimozione delle alberature danneggiate e dei rami pericolanti, con l’obiettivo di rendere progressivamente accessibili ulteriori aree del Parco. Nel frattempo il Comune raccomanda ai cittadini di attenersi alle delimitazioni presenti e di non accedere alle zone ancora chiuse, dove rimangono numerosi rami da rimuovere e materiale accatastato a terra in attesa di essere trasferito.

Primo passo verso il ritorno alla normalità

La riapertura parziale rappresenta un primo passo verso il ritorno alla normalità per uno dei luoghi più frequentati della città, particolarmente colpito dall’ondata di maltempo che aveva costretto il Comune a mantenerne la chiusura anche dopo la riapertura delle strade e degli altri servizi cittadini (per esempio i cimiteri, che sono stati riaperti sabato 13 giugno).