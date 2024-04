Cusago: cade nel compattatore dei rifiuti: 23enne morto stritolato

Grave incidente sul lavoro venerdì sera 19 aprile 2024 in una ditta, la Convertini. che tratta rifiuti a Cusago . Un giovane di 23 anni ha perso la vita . Il giovane è caduto in un compattatore per rifiuti dove è rimasto stritolato.

Inutili i soccorsi

23 anni di origine egiziana . L’uomo impiegato nell’azienda stava svolgendo il suo normale lavoro, quando all’improvviso, per cause ancora da verificare , è caduto nella macchina trita rifiuti non avendo scampo.

Inutili i soccorsi giunti sul posto. Per lui non c'è stato nulla da fare: è stato stritolato dal macchinario industriale e i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso vigili del fuoco e carabinieri. La slama del giovane classe 2000 è stata trasferita all'istituto di medica legale .