Urbano Manfredi è il nuovo comandante di Polizia Locale a Cusago

«Dopo il meritato pensionamento di Oscar Carelli, a partire dal 31 marzo, si è resa necessaria la nomina di un nuovo comandante nella persona di Urbano Manfredi, agente della nostra Polizia Locale dall’agosto 2018. Siamo molto convinti della nostra scelta perché aver potuto attingere a risorse interne ci ha evitato ogni possibile vuoto di potere e responsabilità in una posizione di grande delicatezza, e ci ha permesso inoltre di sfruttare conoscenza ed esperienza maturata negli anni di servizio svolti all’interno del nostro corpo di Polizia Locale - afferma l’Amministrazione comunale di Cusago - Al comandante Manfredi vanno i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro per l’Amministrazione e la cittadinanza tutta».

Manfredi, 52 anni, ha grande esperienza maturata nel corso dei suoi anni di servizio, riceve il testimone da Carelli e ha le idee chiare su come continuare a svolgere un complicato e prezioso servizio.

«Il nostro impegno sarà quello di continuare a garantire una presenza costante sul territorio - spiega il neo comandante Manfredi - Come in tutti i comuni ci sono delle priorità e delle criticità e noi sarà proprio su queste ultime che agiremo con un’azione di contenimento del problema, con un monitoraggio e una sorveglianza attenta e attiva. Ad esempio sappiamo che il problema nomadi nella zona industriale genera scompiglio e malumori, quindi tenteremo di essere più presenti per limitare i disagi. Ma non solo, importante per la comunità è anche la presenza di agenti in luoghi strategici come le scuole, i parchi pubblici e durante le manifestazioni».