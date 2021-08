Cuggiono piange lo storico salumiere

Cuggiono piange Sergio Cattaneo, storico commerciante scomparso sabato 21 agosto 2021 dopo una breve malattia.

Cuggiono in lutto per la prematura scomparsa di Sergio Cattaneo

L'uomo aveva 65 anni. Lascia la moglie Tere, i figli Luca ed Elisa. La notizia della sua morte ha sorpreso tutti, Sergio è molto conosciuto in paese perché con il fratello Enzo gestiva la Cattaneo Salumeria ubicata in via San Rocco, a due passi dalla centralissima piazza San Giorgio. Lo scorso anno la salumeria è stata riconosciuta "negozio storico" da Regione Lombardia; è di proprietà dai Cattaneo dal dicembre 1969 quando Antonio Cattaneo e la moglie Pia Carcano rilevarono l’attività dai signori Merlo. I figli Enzo e Sergio sono subentrati ai genitori nel 1984, da quell’anno con professionalità e cortesia sono dietro al banco a servizio dei clienti. Clienti che sono rimasti attoniti alla notizia della scomparsa di Sergio, sempre attento a rispondere alle loro richieste con il sorriso.