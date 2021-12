Cuggiono piange Angelo Cattaneo, tra i fondatori del Museo

L'addio

Aveva 94 anni Angelo Cattaneo, tra i fondatori del Museo Storico Civico di Cuggiono e volto storico del paese.

Cuggiono dice addio ad Angelo Cattaneo: il legame col Museo

Se ne è andato Angelo Cattaneo, uno dei volti storici di Cuggiono. Era meccanico, aveva iniziato a lavorare nella officina di famiglia nel 1940 ed era sempre stato entusiasta del suo lavoro. Memoria storica del paese è stato tra i fondatori del Museo Storico Civico dove si è sempre occupato dell'autobotte, un autocarro Fiat del 1915 di proprietà del Comune di Cuggiono, che Angelo ha guidato per più di 40 anni, fino al 1973, innaffiando le strade del paese per recare sollievo durante le calde giornate estive. Negli anni l'autobotte, diventata simbolo del Museo, ha continuato a funzionare grazie alle mani esperte di Cattaneo ed è tuttora una attrazione per i visitatori del museo. Con Angelo se n'è andato un pezzo di storia di Cuggiono.

I funerali

Le esequie si svolgeranno domani, giovedì 23 dicembre 2021, alle 10.30 partendo dalla basilica San Giorgio Martire di Cuggiono, per poi proseguire al cimitero. Per volontà della famiglia, i cittadini sono invitati a non inviare fiori ma devolvere offerte a favore del Centro Clinico Nemo di Milano.