Un momento di grande dolore per la comunità di Cuggiono. È prematuramente scomparsa Carlotta Mastelli, molto conosciuta in paese.

Cuggiono ha detto addio a Carlotta Mastelli

Non ci sono parole quando viene a mancare una giovane mamma e grande è il cordoglio per questa perdita. Classe 1988 Carlotta si è sempre impegnata per la sua comunità; appassionata di politica sin da giovanissima è stata in prima linea e ha sempre dato la sua disponibilità nel lavorare per il suo paese.

Nel 2012 si era candidata sindaco con una lista civica, la più giovane candidata a prima cittadina nella storia di Cuggiono. Si era poi un po' allontanata dall'impegno civico per dedicarsi alla sua famiglia, ai suoi bellissimi bimbi Emma ed Edoardo, il marito Stefano. In passato ha dovuto combattere un difficile male che dopo la nascita dei suoi gemelli è tornato purtroppo a manifestarsi.

Di Carlotta si ricorderà sempre il suo sorriso e la sua disponibilità verso gli altri. Molti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla mamma Luisa in questo triste momento.